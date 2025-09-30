- Aperçu
DFSB: Dimensional ETF Trust Dimensional Global Sustainability Fixed I
Le taux de change de DFSB a changé de 0.28% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 53.27 et à un maximum de 53.30.
Suivez la dynamique Dimensional ETF Trust Dimensional Global Sustainability Fixed I. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DFSB aujourd'hui ?
L'action Dimensional ETF Trust Dimensional Global Sustainability Fixed I est cotée à 53.29 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.28%, a clôturé hier à 53.14 et son volume d'échange a atteint 14. Le graphique en temps réel du cours de DFSB présente ces mises à jour.
L'action Dimensional ETF Trust Dimensional Global Sustainability Fixed I verse-t-elle des dividendes ?
Dimensional ETF Trust Dimensional Global Sustainability Fixed I est actuellement valorisé à 53.29. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -0.02% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DFSB.
Comment acheter des actions DFSB ?
Vous pouvez acheter des actions Dimensional ETF Trust Dimensional Global Sustainability Fixed I au cours actuel de 53.29. Les ordres sont généralement placés à proximité de 53.29 ou de 53.59, le 14 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DFSB sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DFSB ?
Investir dans Dimensional ETF Trust Dimensional Global Sustainability Fixed I implique de prendre en compte la fourchette annuelle 50.14 - 53.65 et le prix actuel 53.29. Beaucoup comparent 1.60% et 3.22% avant de passer des ordres à 53.29 ou 53.59. Consultez le graphique du cours de DFSB en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF ?
Le cours le plus élevé de Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF l'année dernière était 53.65. Au cours de 50.14 - 53.65, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 53.14 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Dimensional ETF Trust Dimensional Global Sustainability Fixed I sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF ?
Le cours le plus bas de Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF (DFSB) sur l'année a été 50.14. Sa comparaison avec 53.29 et 50.14 - 53.65 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DFSB sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DFSB a-t-elle été divisée ?
Dimensional ETF Trust Dimensional Global Sustainability Fixed I a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 53.14 et -0.02% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 53.14
- Ouverture
- 53.29
- Bid
- 53.29
- Ask
- 53.59
- Plus Bas
- 53.27
- Plus Haut
- 53.30
- Volume
- 14
- Changement quotidien
- 0.28%
- Changement Mensuel
- 1.60%
- Changement à 6 Mois
- 3.22%
- Changement Annuel
- -0.02%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8