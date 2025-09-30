- Übersicht
DFSB: Dimensional ETF Trust Dimensional Global Sustainability Fixed I
Der Wechselkurs von DFSB hat sich für heute um -0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 53.26 bis zu einem Hoch von 53.35 gehandelt.
Verfolgen Sie die Dimensional ETF Trust Dimensional Global Sustainability Fixed I-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DFSB heute?
Die Aktie von Dimensional ETF Trust Dimensional Global Sustainability Fixed I (DFSB) notiert heute bei 53.27. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.04% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 53.29 und das Handelsvolumen erreichte 33. Das Live-Chart von DFSB zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DFSB Dividenden?
Dimensional ETF Trust Dimensional Global Sustainability Fixed I wird derzeit mit 53.27 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -0.06% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DFSB zu verfolgen.
Wie kaufe ich DFSB-Aktien?
Sie können Aktien von Dimensional ETF Trust Dimensional Global Sustainability Fixed I (DFSB) zum aktuellen Kurs von 53.27 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 53.27 oder 53.57 platziert, während 33 und -0.04% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DFSB auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DFSB-Aktien?
Bei einer Investition in Dimensional ETF Trust Dimensional Global Sustainability Fixed I müssen die jährliche Spanne 50.14 - 53.65 und der aktuelle Kurs 53.27 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.56% und 3.18%, bevor sie Orders zu 53.27 oder 53.57 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DFSB.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF?
Der höchste Kurs von Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF (DFSB) im vergangenen Jahr lag bei 53.65. Innerhalb von 50.14 - 53.65 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 53.29 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Dimensional ETF Trust Dimensional Global Sustainability Fixed I mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF?
Der niedrigste Kurs von Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF (DFSB) im Laufe des Jahres betrug 50.14. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 53.27 und der Spanne 50.14 - 53.65 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DFSB live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DFSB statt?
Dimensional ETF Trust Dimensional Global Sustainability Fixed I hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 53.29 und -0.06% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 53.29
- Eröffnung
- 53.29
- Bid
- 53.27
- Ask
- 53.57
- Tief
- 53.26
- Hoch
- 53.35
- Volumen
- 33
- Tagesänderung
- -0.04%
- Monatsänderung
- 1.56%
- 6-Monatsänderung
- 3.18%
- Jahresänderung
- -0.06%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8