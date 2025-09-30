QuotazioniSezioni
Valute / DFSB
Tornare a Azioni

DFSB: Dimensional ETF Trust Dimensional Global Sustainability Fixed I

53.29 USD 0.15 (0.28%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DFSB ha avuto una variazione del 0.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 53.27 e ad un massimo di 53.30.

Segui le dinamiche di Dimensional ETF Trust Dimensional Global Sustainability Fixed I. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni DFSB oggi?

Oggi le azioni Dimensional ETF Trust Dimensional Global Sustainability Fixed I sono prezzate a 53.29. Viene scambiato all'interno di 0.28%, la chiusura di ieri è stata 53.14 e il volume degli scambi ha raggiunto 14. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DFSB mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Dimensional ETF Trust Dimensional Global Sustainability Fixed I pagano dividendi?

Dimensional ETF Trust Dimensional Global Sustainability Fixed I è attualmente valutato a 53.29. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.02% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DFSB.

Come acquistare azioni DFSB?

Puoi acquistare azioni Dimensional ETF Trust Dimensional Global Sustainability Fixed I al prezzo attuale di 53.29. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 53.29 o 53.59, mentre 14 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DFSB sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni DFSB?

Investire in Dimensional ETF Trust Dimensional Global Sustainability Fixed I implica considerare l'intervallo annuale 50.14 - 53.65 e il prezzo attuale 53.29. Molti confrontano 1.60% e 3.22% prima di effettuare ordini su 53.29 o 53.59. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DFSB con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF?

Il prezzo massimo di Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF nell'ultimo anno è stato 53.65. All'interno di 50.14 - 53.65, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 53.14 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Dimensional ETF Trust Dimensional Global Sustainability Fixed I utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF?

Il prezzo più basso di Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF (DFSB) nel corso dell'anno è stato 50.14. Confrontandolo con gli attuali 53.29 e 50.14 - 53.65 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DFSB muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DFSB?

Dimensional ETF Trust Dimensional Global Sustainability Fixed I ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 53.14 e -0.02%.

Intervallo Giornaliero
53.27 53.30
Intervallo Annuale
50.14 53.65
Chiusura Precedente
53.14
Apertura
53.29
Bid
53.29
Ask
53.59
Minimo
53.27
Massimo
53.30
Volume
14
Variazione giornaliera
0.28%
Variazione Mensile
1.60%
Variazione Semestrale
3.22%
Variazione Annuale
-0.02%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8