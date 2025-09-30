- Panoramica
DFSB: Dimensional ETF Trust Dimensional Global Sustainability Fixed I
Il tasso di cambio DFSB ha avuto una variazione del 0.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 53.27 e ad un massimo di 53.30.
Segui le dinamiche di Dimensional ETF Trust Dimensional Global Sustainability Fixed I. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DFSB oggi?
Oggi le azioni Dimensional ETF Trust Dimensional Global Sustainability Fixed I sono prezzate a 53.29. Viene scambiato all'interno di 0.28%, la chiusura di ieri è stata 53.14 e il volume degli scambi ha raggiunto 14. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DFSB mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Dimensional ETF Trust Dimensional Global Sustainability Fixed I pagano dividendi?
Dimensional ETF Trust Dimensional Global Sustainability Fixed I è attualmente valutato a 53.29. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.02% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DFSB.
Come acquistare azioni DFSB?
Puoi acquistare azioni Dimensional ETF Trust Dimensional Global Sustainability Fixed I al prezzo attuale di 53.29. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 53.29 o 53.59, mentre 14 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DFSB sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DFSB?
Investire in Dimensional ETF Trust Dimensional Global Sustainability Fixed I implica considerare l'intervallo annuale 50.14 - 53.65 e il prezzo attuale 53.29. Molti confrontano 1.60% e 3.22% prima di effettuare ordini su 53.29 o 53.59. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DFSB con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF?
Il prezzo massimo di Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF nell'ultimo anno è stato 53.65. All'interno di 50.14 - 53.65, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 53.14 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Dimensional ETF Trust Dimensional Global Sustainability Fixed I utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF?
Il prezzo più basso di Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF (DFSB) nel corso dell'anno è stato 50.14. Confrontandolo con gli attuali 53.29 e 50.14 - 53.65 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DFSB muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DFSB?
Dimensional ETF Trust Dimensional Global Sustainability Fixed I ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 53.14 e -0.02%.
- Chiusura Precedente
- 53.14
- Apertura
- 53.29
- Bid
- 53.29
- Ask
- 53.59
- Minimo
- 53.27
- Massimo
- 53.30
- Volume
- 14
- Variazione giornaliera
- 0.28%
- Variazione Mensile
- 1.60%
- Variazione Semestrale
- 3.22%
- Variazione Annuale
- -0.02%
