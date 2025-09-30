- Panorámica
DFSB: Dimensional ETF Trust Dimensional Global Sustainability Fixed I
El tipo de cambio de DFSB de hoy ha cambiado un 0.02%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 53.28, mientras que el máximo ha alcanzado 53.35.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Dimensional ETF Trust Dimensional Global Sustainability Fixed I. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DFSB hoy?
Dimensional ETF Trust Dimensional Global Sustainability Fixed I (DFSB) se evalúa hoy en 53.30. El instrumento se negocia dentro de 0.02%; el cierre de ayer ha sido 53.29 y el volumen comercial ha alcanzado 16. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DFSB en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Dimensional ETF Trust Dimensional Global Sustainability Fixed I?
Dimensional ETF Trust Dimensional Global Sustainability Fixed I se evalúa actualmente en 53.30. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 0.00% y USD. Monitoree los movimientos de DFSB en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DFSB?
Puede comprar acciones de Dimensional ETF Trust Dimensional Global Sustainability Fixed I (DFSB) al precio actual de 53.30. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 53.30 o 53.60, mientras que 16 y 0.02% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DFSB en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DFSB?
Invertir en Dimensional ETF Trust Dimensional Global Sustainability Fixed I implica tener en cuenta el rango anual 50.14 - 53.65 y el precio actual 53.30. Muchos comparan 1.62% y 3.23% antes de colocar órdenes en 53.30 o 53.60. Estudie los cambios diarios de precios de DFSB en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF?
El precio más alto de Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF (DFSB) en el último año ha sido 53.65. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 50.14 - 53.65, una comparación con 53.29 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Dimensional ETF Trust Dimensional Global Sustainability Fixed I en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF?
El precio más bajo de Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF (DFSB) para el año ha sido 50.14. La comparación con los actuales 53.30 y 50.14 - 53.65 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DFSB en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DFSB?
En el pasado, Dimensional ETF Trust Dimensional Global Sustainability Fixed I ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 53.29 y 0.00% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 53.29
- Open
- 53.29
- Bid
- 53.30
- Ask
- 53.60
- Low
- 53.28
- High
- 53.35
- Volumen
- 16
- Cambio diario
- 0.02%
- Cambio mensual
- 1.62%
- Cambio a 6 meses
- 3.23%
- Cambio anual
- 0.00%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8