Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETFの株の最低値は？

Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF(DFSB)の年間最安値は50.14でした。現在の53.30や50.14 - 53.65と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DFSBの動きはライブチャートで確認できます。