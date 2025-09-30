- 概要
DFSB: Dimensional ETF Trust Dimensional Global Sustainability Fixed I
DFSBの今日の為替レートは、0.02%変化しました。日中、通貨は1あたり53.28の安値と53.35の高値で取引されました。
Dimensional ETF Trust Dimensional Global Sustainability Fixed Iダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
DFSB株の現在の価格は？
Dimensional ETF Trust Dimensional Global Sustainability Fixed Iの株価は本日53.30です。0.02%内で取引され、前日の終値は53.29、取引量は16に達しました。DFSBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Dimensional ETF Trust Dimensional Global Sustainability Fixed Iの株は配当を出しますか？
Dimensional ETF Trust Dimensional Global Sustainability Fixed Iの現在の価格は53.30です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.00%やUSDにも注目します。DFSBの動きはライブチャートで確認できます。
DFSB株を買う方法は？
Dimensional ETF Trust Dimensional Global Sustainability Fixed Iの株は現在53.30で購入可能です。注文は通常53.30または53.60付近で行われ、16や0.02%が市場の動きを示します。DFSBの最新情報はライブチャートで確認できます。
DFSB株に投資する方法は？
Dimensional ETF Trust Dimensional Global Sustainability Fixed Iへの投資では、年間の値幅50.14 - 53.65と現在の53.30を考慮します。注文は多くの場合53.30や53.60で行われる前に、1.62%や3.23%と比較されます。DFSBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETFの株の最高値は？
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETFの過去1年の最高値は53.65でした。50.14 - 53.65内で株価は大きく変動し、53.29と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Dimensional ETF Trust Dimensional Global Sustainability Fixed Iのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETFの株の最低値は？
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF(DFSB)の年間最安値は50.14でした。現在の53.30や50.14 - 53.65と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DFSBの動きはライブチャートで確認できます。
DFSBの株式分割はいつ行われましたか？
Dimensional ETF Trust Dimensional Global Sustainability Fixed Iは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、53.29、0.00%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 53.29
- 始値
- 53.29
- 買値
- 53.30
- 買値
- 53.60
- 安値
- 53.28
- 高値
- 53.35
- 出来高
- 16
- 1日の変化
- 0.02%
- 1ヶ月の変化
- 1.62%
- 6ヶ月の変化
- 3.23%
- 1年の変化
- 0.00%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8