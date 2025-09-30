クォートセクション
通貨 / DFSB
DFSB: Dimensional ETF Trust Dimensional Global Sustainability Fixed I

53.30 USD 0.01 (0.02%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DFSBの今日の為替レートは、0.02%変化しました。日中、通貨は1あたり53.28の安値と53.35の高値で取引されました。

Dimensional ETF Trust Dimensional Global Sustainability Fixed Iダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

DFSB株の現在の価格は？

Dimensional ETF Trust Dimensional Global Sustainability Fixed Iの株価は本日53.30です。0.02%内で取引され、前日の終値は53.29、取引量は16に達しました。DFSBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Dimensional ETF Trust Dimensional Global Sustainability Fixed Iの株は配当を出しますか？

Dimensional ETF Trust Dimensional Global Sustainability Fixed Iの現在の価格は53.30です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.00%やUSDにも注目します。DFSBの動きはライブチャートで確認できます。

DFSB株を買う方法は？

Dimensional ETF Trust Dimensional Global Sustainability Fixed Iの株は現在53.30で購入可能です。注文は通常53.30または53.60付近で行われ、16や0.02%が市場の動きを示します。DFSBの最新情報はライブチャートで確認できます。

DFSB株に投資する方法は？

Dimensional ETF Trust Dimensional Global Sustainability Fixed Iへの投資では、年間の値幅50.14 - 53.65と現在の53.30を考慮します。注文は多くの場合53.30や53.60で行われる前に、1.62%や3.23%と比較されます。DFSBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETFの株の最高値は？

Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETFの過去1年の最高値は53.65でした。50.14 - 53.65内で株価は大きく変動し、53.29と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Dimensional ETF Trust Dimensional Global Sustainability Fixed Iのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETFの株の最低値は？

Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF(DFSB)の年間最安値は50.14でした。現在の53.30や50.14 - 53.65と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DFSBの動きはライブチャートで確認できます。

DFSBの株式分割はいつ行われましたか？

Dimensional ETF Trust Dimensional Global Sustainability Fixed Iは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、53.29、0.00%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
53.28 53.35
1年のレンジ
50.14 53.65
以前の終値
53.29
始値
53.29
買値
53.30
買値
53.60
安値
53.28
高値
53.35
出来高
16
1日の変化
0.02%
1ヶ月の変化
1.62%
6ヶ月の変化
3.23%
1年の変化
0.00%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8