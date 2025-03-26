Moedas / CISO
CISO: CISO Global Inc
1.22 USD 0.07 (5.43%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CISO para hoje mudou para -5.43%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.22 e o mais alto foi 1.32.
Veja a dinâmica do par de moedas CISO Global Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CISO Notícias
- CISO Global reduces shelf registration from $300 million to $100 million
- CISO Global forms alliance with FIG to expand cybersecurity reach
- CISO Global Expands CHECKLIGHT Offering with Tailored Packages for PEO Firms and Financial Management Companies
- CISO Global Successfully Completes SOC 2 Audit ” Third Consecutive Year Marks Continued Commitment to Security and Trust
- CISO Global meets NASDAQ compliance, maintains revenue outlook
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.13%
- CISO Global’s AI-Powered CHECKLIGHT ® Increases Warranty to $1 Million Per Incident ” Expands Small Business Addressable Market to $11B
- Why Ericsson Shares Are Trading Higher By Around 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Digital (NASDAQ:APLD), Allegro Microsystems (NASDAQ:ALGM)
- US Stocks Likely To Open Lower After 3-Day Advance: Market Is Looking 'More Balanced' And Gone From 'Above-Trend To On-Trend,' Says Expert - CISO Global (NASDAQ:CISO)
- Why GameStop Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AquaBounty Techs (NASDAQ:AQB), Benson Hill (NASDAQ:BHIL)
Faixa diária
1.22 1.32
Faixa anual
0.30 3.84
- Fechamento anterior
- 1.29
- Open
- 1.32
- Bid
- 1.22
- Ask
- 1.52
- Low
- 1.22
- High
- 1.32
- Volume
- 914
- Mudança diária
- -5.43%
- Mudança mensal
- 31.18%
- Mudança de 6 meses
- 177.27%
- Mudança anual
- 74.29%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh