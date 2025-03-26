KurseKategorien
Währungen / CISO
Zurück zum Aktien

CISO: CISO Global Inc

1.17 USD 0.05 (4.10%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CISO hat sich für heute um -4.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.01 bis zu einem Hoch von 1.23 gehandelt.

Verfolgen Sie die CISO Global Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CISO News

Tagesspanne
1.01 1.23
Jahresspanne
0.30 3.84
Vorheriger Schlusskurs
1.22
Eröffnung
1.23
Bid
1.17
Ask
1.47
Tief
1.01
Hoch
1.23
Volumen
828
Tagesänderung
-4.10%
Monatsänderung
25.81%
6-Monatsänderung
165.91%
Jahresänderung
67.14%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K