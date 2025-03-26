Währungen / CISO
CISO: CISO Global Inc
1.17 USD 0.05 (4.10%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CISO hat sich für heute um -4.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.01 bis zu einem Hoch von 1.23 gehandelt.
Verfolgen Sie die CISO Global Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
1.01 1.23
Jahresspanne
0.30 3.84
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.22
- Eröffnung
- 1.23
- Bid
- 1.17
- Ask
- 1.47
- Tief
- 1.01
- Hoch
- 1.23
- Volumen
- 828
- Tagesänderung
- -4.10%
- Monatsänderung
- 25.81%
- 6-Monatsänderung
- 165.91%
- Jahresänderung
- 67.14%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K