Валюты / CISO
CISO: CISO Global Inc
1.35 USD 0.10 (8.00%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CISO за сегодня изменился на 8.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.22, а максимальная — 1.47.
Следите за динамикой CISO Global Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CISO
- CISO Global reduces shelf registration from $300 million to $100 million
- CISO Global forms alliance with FIG to expand cybersecurity reach
- CISO Global Expands CHECKLIGHT Offering with Tailored Packages for PEO Firms and Financial Management Companies
- CISO Global Successfully Completes SOC 2 Audit ” Third Consecutive Year Marks Continued Commitment to Security and Trust
- CISO Global meets NASDAQ compliance, maintains revenue outlook
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.13%
- CISO Global’s AI-Powered CHECKLIGHT ® Increases Warranty to $1 Million Per Incident ” Expands Small Business Addressable Market to $11B
- Why Ericsson Shares Are Trading Higher By Around 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Digital (NASDAQ:APLD), Allegro Microsystems (NASDAQ:ALGM)
- US Stocks Likely To Open Lower After 3-Day Advance: Market Is Looking 'More Balanced' And Gone From 'Above-Trend To On-Trend,' Says Expert - CISO Global (NASDAQ:CISO)
- Why GameStop Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AquaBounty Techs (NASDAQ:AQB), Benson Hill (NASDAQ:BHIL)
Дневной диапазон
1.22 1.47
Годовой диапазон
0.30 3.84
- Предыдущее закрытие
- 1.25
- Open
- 1.24
- Bid
- 1.35
- Ask
- 1.65
- Low
- 1.22
- High
- 1.47
- Объем
- 1.634 K
- Дневное изменение
- 8.00%
- Месячное изменение
- 45.16%
- 6-месячное изменение
- 206.82%
- Годовое изменение
- 92.86%
