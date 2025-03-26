通貨 / CISO
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
CISO: CISO Global Inc
1.22 USD 0.07 (5.43%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CISOの今日の為替レートは、-5.43%変化しました。日中、通貨は1あたり1.22の安値と1.32の高値で取引されました。
CISO Global Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CISO News
- CISO Global reduces shelf registration from $300 million to $100 million
- CISO Global forms alliance with FIG to expand cybersecurity reach
- CISO Global Expands CHECKLIGHT Offering with Tailored Packages for PEO Firms and Financial Management Companies
- CISO Global Successfully Completes SOC 2 Audit ” Third Consecutive Year Marks Continued Commitment to Security and Trust
- CISO Global meets NASDAQ compliance, maintains revenue outlook
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.13%
- CISO Global’s AI-Powered CHECKLIGHT ® Increases Warranty to $1 Million Per Incident ” Expands Small Business Addressable Market to $11B
- Why Ericsson Shares Are Trading Higher By Around 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Digital (NASDAQ:APLD), Allegro Microsystems (NASDAQ:ALGM)
- US Stocks Likely To Open Lower After 3-Day Advance: Market Is Looking 'More Balanced' And Gone From 'Above-Trend To On-Trend,' Says Expert - CISO Global (NASDAQ:CISO)
- Why GameStop Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AquaBounty Techs (NASDAQ:AQB), Benson Hill (NASDAQ:BHIL)
1日のレンジ
1.22 1.32
1年のレンジ
0.30 3.84
- 以前の終値
- 1.29
- 始値
- 1.32
- 買値
- 1.22
- 買値
- 1.52
- 安値
- 1.22
- 高値
- 1.32
- 出来高
- 914
- 1日の変化
- -5.43%
- 1ヶ月の変化
- 31.18%
- 6ヶ月の変化
- 177.27%
- 1年の変化
- 74.29%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K