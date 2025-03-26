Devises / CISO
CISO: CISO Global Inc
1.19 USD 0.03 (2.46%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CISO a changé de -2.46% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.01 et à un maximum de 1.26.
Suivez la dynamique CISO Global Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
CISO Nouvelles
- CISO Global reduces shelf registration from $300 million to $100 million
- CISO Global forms alliance with FIG to expand cybersecurity reach
- CISO Global Expands CHECKLIGHT Offering with Tailored Packages for PEO Firms and Financial Management Companies
- CISO Global Successfully Completes SOC 2 Audit ” Third Consecutive Year Marks Continued Commitment to Security and Trust
- CISO Global meets NASDAQ compliance, maintains revenue outlook
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.13%
- CISO Global’s AI-Powered CHECKLIGHT ® Increases Warranty to $1 Million Per Incident ” Expands Small Business Addressable Market to $11B
- Why Ericsson Shares Are Trading Higher By Around 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Digital (NASDAQ:APLD), Allegro Microsystems (NASDAQ:ALGM)
- US Stocks Likely To Open Lower After 3-Day Advance: Market Is Looking 'More Balanced' And Gone From 'Above-Trend To On-Trend,' Says Expert - CISO Global (NASDAQ:CISO)
- Why GameStop Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AquaBounty Techs (NASDAQ:AQB), Benson Hill (NASDAQ:BHIL)
Range quotidien
1.01 1.26
Range Annuel
0.30 3.84
- Clôture Précédente
- 1.22
- Ouverture
- 1.23
- Bid
- 1.19
- Ask
- 1.49
- Plus Bas
- 1.01
- Plus Haut
- 1.26
- Volume
- 1.333 K
- Changement quotidien
- -2.46%
- Changement Mensuel
- 27.96%
- Changement à 6 Mois
- 170.45%
- Changement Annuel
- 70.00%
20 septembre, samedi