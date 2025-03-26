Dövizler / CISO
CISO: CISO Global Inc
1.19 USD 0.03 (2.46%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CISO fiyatı bugün -2.46% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.01 ve Yüksek fiyatı olarak 1.26 aralığında işlem gördü.
CISO Global Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- CISO Global reduces shelf registration from $300 million to $100 million
- CISO Global forms alliance with FIG to expand cybersecurity reach
- CISO Global Expands CHECKLIGHT Offering with Tailored Packages for PEO Firms and Financial Management Companies
- CISO Global Successfully Completes SOC 2 Audit ” Third Consecutive Year Marks Continued Commitment to Security and Trust
- CISO Global meets NASDAQ compliance, maintains revenue outlook
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.13%
- CISO Global’s AI-Powered CHECKLIGHT ® Increases Warranty to $1 Million Per Incident ” Expands Small Business Addressable Market to $11B
- Why Ericsson Shares Are Trading Higher By Around 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Digital (NASDAQ:APLD), Allegro Microsystems (NASDAQ:ALGM)
- US Stocks Likely To Open Lower After 3-Day Advance: Market Is Looking 'More Balanced' And Gone From 'Above-Trend To On-Trend,' Says Expert - CISO Global (NASDAQ:CISO)
- Why GameStop Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AquaBounty Techs (NASDAQ:AQB), Benson Hill (NASDAQ:BHIL)
Günlük aralık
1.01 1.26
Yıllık aralık
0.30 3.84
- Önceki kapanış
- 1.22
- Açılış
- 1.23
- Satış
- 1.19
- Alış
- 1.49
- Düşük
- 1.01
- Yüksek
- 1.26
- Hacim
- 1.333 K
- Günlük değişim
- -2.46%
- Aylık değişim
- 27.96%
- 6 aylık değişim
- 170.45%
- Yıllık değişim
- 70.00%
21 Eylül, Pazar