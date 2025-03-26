FiyatlarBölümler
CISO: CISO Global Inc

1.19 USD 0.03 (2.46%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CISO fiyatı bugün -2.46% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.01 ve Yüksek fiyatı olarak 1.26 aralığında işlem gördü.

CISO Global Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
1.01 1.26
Yıllık aralık
0.30 3.84
Önceki kapanış
1.22
Açılış
1.23
Satış
1.19
Alış
1.49
Düşük
1.01
Yüksek
1.26
Hacim
1.333 K
Günlük değişim
-2.46%
Aylık değişim
27.96%
6 aylık değişim
170.45%
Yıllık değişim
70.00%
21 Eylül, Pazar