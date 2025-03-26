통화 / CISO
CISO: CISO Global Inc
1.19 USD 0.03 (2.46%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CISO 환율이 오늘 -2.46%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.01이고 고가는 1.26이었습니다.
CISO Global Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
CISO News
- CISO Global reduces shelf registration from $300 million to $100 million
- CISO Global forms alliance with FIG to expand cybersecurity reach
- CISO Global Expands CHECKLIGHT Offering with Tailored Packages for PEO Firms and Financial Management Companies
- CISO Global Successfully Completes SOC 2 Audit ” Third Consecutive Year Marks Continued Commitment to Security and Trust
- CISO Global meets NASDAQ compliance, maintains revenue outlook
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.13%
- CISO Global’s AI-Powered CHECKLIGHT ® Increases Warranty to $1 Million Per Incident ” Expands Small Business Addressable Market to $11B
- Why Ericsson Shares Are Trading Higher By Around 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Digital (NASDAQ:APLD), Allegro Microsystems (NASDAQ:ALGM)
- US Stocks Likely To Open Lower After 3-Day Advance: Market Is Looking 'More Balanced' And Gone From 'Above-Trend To On-Trend,' Says Expert - CISO Global (NASDAQ:CISO)
- Why GameStop Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AquaBounty Techs (NASDAQ:AQB), Benson Hill (NASDAQ:BHIL)
일일 변동 비율
1.01 1.26
년간 변동
0.30 3.84
- 이전 종가
- 1.22
- 시가
- 1.23
- Bid
- 1.19
- Ask
- 1.49
- 저가
- 1.01
- 고가
- 1.26
- 볼륨
- 1.333 K
- 일일 변동
- -2.46%
- 월 변동
- 27.96%
- 6개월 변동
- 170.45%
- 년간 변동율
- 70.00%
20 9월, 토요일