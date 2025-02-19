- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
CGMS: Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group U.S. Multi-S
A taxa do CGMS para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 27.74 e o mais alto foi 27.78.
Veja a dinâmica do par de moedas Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group U.S. Multi-S. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CGMS Notícias
- CGMS: One Step Above HY, One Step Below In Risk (NYSEARCA:CGMS)
- 3 Strong, Diversified Bond ETFs - One Stands Out: BINC, CARY, And CGMS (NYSEARCA:BINC)
- EVG: Multi-Sector Bond CEF With A High Leverage Factor (NYSE:EVG)
- FLXR: An Outperforming Multi-Sector Bond Fund (NYSE:FLXR)
- CGMS: An Attractive Opportunity In The Fixed Income Space
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CGMS hoje?
Hoje Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group U.S. Multi-S (CGMS) está avaliado em 27.76. O instrumento é negociado dentro de 0.00%, o fechamento de ontem foi 27.76, e o volume de negociação atingiu 416. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CGMS em tempo real.
As ações de Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group U.S. Multi-S pagam dividendos?
Atualmente Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group U.S. Multi-S está avaliado em 27.76. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.29% e USD. Monitore os movimentos de CGMS no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CGMS?
Você pode comprar ações de Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group U.S. Multi-S (CGMS) pelo preço atual 27.76. Ordens geralmente são executadas perto de 27.76 ou 28.06, enquanto 416 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CGMS no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CGMS?
Investir em Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group U.S. Multi-S envolve considerar a faixa anual 26.08 - 28.07 e o preço atual 27.76. Muitos comparam 0.69% e 1.68% antes de enviar ordens em 27.76 ou 28.06. Estude as mudanças diárias de preço de CGMS no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Share Class?
O maior preço de Share Class (CGMS) no último ano foi 28.07. As ações oscilaram bastante dentro de 26.08 - 28.07, e a comparação com 27.76 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group U.S. Multi-S no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Share Class?
O menor preço de Share Class (CGMS) no ano foi 26.08. A comparação com o preço atual 27.76 e 26.08 - 28.07 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CGMS em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CGMS?
No passado Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group U.S. Multi-S passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 27.76 e -0.29% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 27.76
- Open
- 27.76
- Bid
- 27.76
- Ask
- 28.06
- Low
- 27.74
- High
- 27.78
- Volume
- 416
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 0.69%
- Mudança de 6 meses
- 1.68%
- Mudança anual
- -0.29%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8