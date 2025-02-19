- Обзор рынка
CGMS: Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group U.S. Multi-S
Курс CGMS за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.74, а максимальная — 27.78.
Следите за динамикой Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group U.S. Multi-S. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CGMS сегодня?
Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group U.S. Multi-S (CGMS) сегодня оценивается на уровне 27.77. Инструмент торгуется в пределах 0.04%, вчерашнее закрытие составило 27.76, а торговый объем достиг 194. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CGMS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group U.S. Multi-S?
Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group U.S. Multi-S в настоящее время оценивается в 27.77. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.25% и USD. Отслеживайте движения CGMS на графике в реальном времени.
Как купить акции CGMS?
Вы можете купить акции Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group U.S. Multi-S (CGMS) по текущей цене 27.77. Ордера обычно размещаются около 27.77 или 28.07, тогда как 194 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CGMS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CGMS?
Инвестирование в Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group U.S. Multi-S предполагает учет годового диапазона 26.08 - 28.07 и текущей цены 27.77. Многие сравнивают 0.73% и 1.72% перед размещением ордеров на 27.77 или 28.07. Изучайте ежедневные изменения цены CGMS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Share Class?
Самая высокая цена Share Class (CGMS) за последний год составила 28.07. Акции заметно колебались в пределах 26.08 - 28.07, сравнение с 27.76 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group U.S. Multi-S на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Share Class?
Самая низкая цена Share Class (CGMS) за год составила 26.08. Сравнение с текущими 27.77 и 26.08 - 28.07 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CGMS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CGMS?
В прошлом Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group U.S. Multi-S проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.76 и -0.25% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 27.76
- Open
- 27.76
- Bid
- 27.77
- Ask
- 28.07
- Low
- 27.74
- High
- 27.78
- Объем
- 194
- Дневное изменение
- 0.04%
- Месячное изменение
- 0.73%
- 6-месячное изменение
- 1.72%
- Годовое изменение
- -0.25%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8