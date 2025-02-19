КотировкиРазделы
Валюты / CGMS
Назад в Рынок акций США

CGMS: Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group U.S. Multi-S

27.77 USD 0.01 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CGMS за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.74, а максимальная — 27.78.

Следите за динамикой Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group U.S. Multi-S. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости CGMS

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CGMS сегодня?

Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group U.S. Multi-S (CGMS) сегодня оценивается на уровне 27.77. Инструмент торгуется в пределах 0.04%, вчерашнее закрытие составило 27.76, а торговый объем достиг 194. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CGMS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group U.S. Multi-S?

Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group U.S. Multi-S в настоящее время оценивается в 27.77. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.25% и USD. Отслеживайте движения CGMS на графике в реальном времени.

Как купить акции CGMS?

Вы можете купить акции Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group U.S. Multi-S (CGMS) по текущей цене 27.77. Ордера обычно размещаются около 27.77 или 28.07, тогда как 194 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CGMS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CGMS?

Инвестирование в Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group U.S. Multi-S предполагает учет годового диапазона 26.08 - 28.07 и текущей цены 27.77. Многие сравнивают 0.73% и 1.72% перед размещением ордеров на 27.77 или 28.07. Изучайте ежедневные изменения цены CGMS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Share Class?

Самая высокая цена Share Class (CGMS) за последний год составила 28.07. Акции заметно колебались в пределах 26.08 - 28.07, сравнение с 27.76 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group U.S. Multi-S на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Share Class?

Самая низкая цена Share Class (CGMS) за год составила 26.08. Сравнение с текущими 27.77 и 26.08 - 28.07 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CGMS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CGMS?

В прошлом Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group U.S. Multi-S проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.76 и -0.25% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
27.74 27.78
Годовой диапазон
26.08 28.07
Предыдущее закрытие
27.76
Open
27.76
Bid
27.77
Ask
28.07
Low
27.74
High
27.78
Объем
194
Дневное изменение
0.04%
Месячное изменение
0.73%
6-месячное изменение
1.72%
Годовое изменение
-0.25%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8