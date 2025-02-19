CGMS: Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group U.S. Multi-S
今日CGMS汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点27.74和高点27.78进行交易。
关注Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group U.S. Multi-S动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CGMS新闻
常见问题解答
CGMS股票今天的价格是多少？
Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group U.S. Multi-S股票今天的定价为27.77。它在0.04%范围内交易，昨天的收盘价为27.76，交易量达到194。CGMS的实时价格图表显示了这些更新。
Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group U.S. Multi-S股票是否支付股息？
Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group U.S. Multi-S目前的价值为27.77。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.25%和USD。实时查看图表以跟踪CGMS走势。
如何购买CGMS股票？
您可以以27.77的当前价格购买Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group U.S. Multi-S股票。订单通常设置在27.77或28.07附近，而194和0.04%显示市场活动。立即关注CGMS的实时图表更新。
如何投资CGMS股票？
投资Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group U.S. Multi-S需要考虑年度范围26.08 - 28.07和当前价格27.77。许多人在以27.77或28.07下订单之前，会比较0.73%和。实时查看CGMS价格图表，了解每日变化。
Share Class股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Share Class的最高价格是28.07。在26.08 - 28.07内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group U.S. Multi-S的绩效。
Share Class股票的最低价格是多少？
Share Class（CGMS）的最低价格为26.08。将其与当前的27.77和26.08 - 28.07进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CGMS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CGMS股票是什么时候拆分的？
Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group U.S. Multi-S历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.76和-0.25%中可见。
- 前一天收盘价
- 27.76
- 开盘价
- 27.76
- 卖价
- 27.77
- 买价
- 28.07
- 最低价
- 27.74
- 最高价
- 27.78
- 交易量
- 194
- 日变化
- 0.04%
- 月变化
- 0.73%
- 6个月变化
- 1.72%
- 年变化
- -0.25%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8