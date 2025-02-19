报价部分
货币 / CGMS
CGMS: Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group U.S. Multi-S

27.77 USD 0.01 (0.04%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CGMS汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点27.74和高点27.78进行交易。

关注Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group U.S. Multi-S动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

CGMS股票今天的价格是多少？

Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group U.S. Multi-S股票今天的定价为27.77。它在0.04%范围内交易，昨天的收盘价为27.76，交易量达到194。CGMS的实时价格图表显示了这些更新。

Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group U.S. Multi-S股票是否支付股息？

Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group U.S. Multi-S目前的价值为27.77。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.25%和USD。实时查看图表以跟踪CGMS走势。

如何购买CGMS股票？

您可以以27.77的当前价格购买Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group U.S. Multi-S股票。订单通常设置在27.77或28.07附近，而194和0.04%显示市场活动。立即关注CGMS的实时图表更新。

如何投资CGMS股票？

投资Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group U.S. Multi-S需要考虑年度范围26.08 - 28.07和当前价格27.77。许多人在以27.77或28.07下订单之前，会比较0.73%和。实时查看CGMS价格图表，了解每日变化。

Share Class股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Share Class的最高价格是28.07。在26.08 - 28.07内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group U.S. Multi-S的绩效。

Share Class股票的最低价格是多少？

Share Class（CGMS）的最低价格为26.08。将其与当前的27.77和26.08 - 28.07进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CGMS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CGMS股票是什么时候拆分的？

Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group U.S. Multi-S历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.76和-0.25%中可见。

日范围
27.74 27.78
年范围
26.08 28.07
前一天收盘价
27.76
开盘价
27.76
卖价
27.77
买价
28.07
最低价
27.74
最高价
27.78
交易量
194
日变化
0.04%
月变化
0.73%
6个月变化
1.72%
年变化
-0.25%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8