CGMS: Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group U.S. Multi-S
CGMSの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり27.74の安値と27.78の高値で取引されました。
Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group U.S. Multi-Sダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
CGMS株の現在の価格は？
Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group U.S. Multi-Sの株価は本日27.76です。0.00%内で取引され、前日の終値は27.76、取引量は416に達しました。CGMSのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group U.S. Multi-Sの株は配当を出しますか？
Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group U.S. Multi-Sの現在の価格は27.76です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.29%やUSDにも注目します。CGMSの動きはライブチャートで確認できます。
CGMS株を買う方法は？
Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group U.S. Multi-Sの株は現在27.76で購入可能です。注文は通常27.76または28.06付近で行われ、416や0.00%が市場の動きを示します。CGMSの最新情報はライブチャートで確認できます。
CGMS株に投資する方法は？
Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group U.S. Multi-Sへの投資では、年間の値幅26.08 - 28.07と現在の27.76を考慮します。注文は多くの場合27.76や28.06で行われる前に、0.69%や1.68%と比較されます。CGMSの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Share Classの株の最高値は？
Share Classの過去1年の最高値は28.07でした。26.08 - 28.07内で株価は大きく変動し、27.76と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group U.S. Multi-Sのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Share Classの株の最低値は？
Share Class(CGMS)の年間最安値は26.08でした。現在の27.76や26.08 - 28.07と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CGMSの動きはライブチャートで確認できます。
CGMSの株式分割はいつ行われましたか？
Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group U.S. Multi-Sは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、27.76、-0.29%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 27.76
- 始値
- 27.76
- 買値
- 27.76
- 買値
- 28.06
- 安値
- 27.74
- 高値
- 27.78
- 出来高
- 416
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- 0.69%
- 6ヶ月の変化
- 1.68%
- 1年の変化
- -0.29%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8