クォートセクション
通貨 / CGMS
株に戻る

CGMS: Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group U.S. Multi-S

27.76 USD 0.00 (0.00%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CGMSの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり27.74の安値と27.78の高値で取引されました。

Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group U.S. Multi-Sダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CGMS News

よくあるご質問

CGMS株の現在の価格は？

Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group U.S. Multi-Sの株価は本日27.76です。0.00%内で取引され、前日の終値は27.76、取引量は416に達しました。CGMSのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group U.S. Multi-Sの株は配当を出しますか？

Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group U.S. Multi-Sの現在の価格は27.76です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.29%やUSDにも注目します。CGMSの動きはライブチャートで確認できます。

CGMS株を買う方法は？

Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group U.S. Multi-Sの株は現在27.76で購入可能です。注文は通常27.76または28.06付近で行われ、416や0.00%が市場の動きを示します。CGMSの最新情報はライブチャートで確認できます。

CGMS株に投資する方法は？

Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group U.S. Multi-Sへの投資では、年間の値幅26.08 - 28.07と現在の27.76を考慮します。注文は多くの場合27.76や28.06で行われる前に、0.69%や1.68%と比較されます。CGMSの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Share Classの株の最高値は？

Share Classの過去1年の最高値は28.07でした。26.08 - 28.07内で株価は大きく変動し、27.76と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group U.S. Multi-Sのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Share Classの株の最低値は？

Share Class(CGMS)の年間最安値は26.08でした。現在の27.76や26.08 - 28.07と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CGMSの動きはライブチャートで確認できます。

CGMSの株式分割はいつ行われましたか？

Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group U.S. Multi-Sは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、27.76、-0.29%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
27.74 27.78
1年のレンジ
26.08 28.07
以前の終値
27.76
始値
27.76
買値
27.76
買値
28.06
安値
27.74
高値
27.78
出来高
416
1日の変化
0.00%
1ヶ月の変化
0.69%
6ヶ月の変化
1.68%
1年の変化
-0.29%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8