- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CGMS: Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group U.S. Multi-S
Le taux de change de CGMS a changé de -0.25% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 27.74 et à un maximum de 27.77.
Suivez la dynamique Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group U.S. Multi-S. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CGMS Nouvelles
- CGMS: One Step Above HY, One Step Below In Risk (NYSEARCA:CGMS)
- 3 Strong, Diversified Bond ETFs - One Stands Out: BINC, CARY, And CGMS (NYSEARCA:BINC)
- EVG: Multi-Sector Bond CEF With A High Leverage Factor (NYSE:EVG)
- FLXR: An Outperforming Multi-Sector Bond Fund (NYSE:FLXR)
- CGMS: An Attractive Opportunity In The Fixed Income Space
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CGMS aujourd'hui ?
L'action Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group U.S. Multi-S est cotée à 27.76 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.25%, a clôturé hier à 27.83 et son volume d'échange a atteint 705. Le graphique en temps réel du cours de CGMS présente ces mises à jour.
L'action Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group U.S. Multi-S verse-t-elle des dividendes ?
Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group U.S. Multi-S est actuellement valorisé à 27.76. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -0.29% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CGMS.
Comment acheter des actions CGMS ?
Vous pouvez acheter des actions Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group U.S. Multi-S au cours actuel de 27.76. Les ordres sont généralement placés à proximité de 27.76 ou de 28.06, le 705 et le 0.04% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CGMS sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CGMS ?
Investir dans Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group U.S. Multi-S implique de prendre en compte la fourchette annuelle 26.08 - 28.07 et le prix actuel 27.76. Beaucoup comparent 0.69% et 1.68% avant de passer des ordres à 27.76 ou 28.06. Consultez le graphique du cours de CGMS en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Share Class ?
Le cours le plus élevé de Share Class l'année dernière était 28.07. Au cours de 26.08 - 28.07, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 27.83 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group U.S. Multi-S sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Share Class ?
Le cours le plus bas de Share Class (CGMS) sur l'année a été 26.08. Sa comparaison avec 27.76 et 26.08 - 28.07 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CGMS sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CGMS a-t-elle été divisée ?
Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group U.S. Multi-S a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 27.83 et -0.29% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 27.83
- Ouverture
- 27.75
- Bid
- 27.76
- Ask
- 28.06
- Plus Bas
- 27.74
- Plus Haut
- 27.77
- Volume
- 705
- Changement quotidien
- -0.25%
- Changement Mensuel
- 0.69%
- Changement à 6 Mois
- 1.68%
- Changement Annuel
- -0.29%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8