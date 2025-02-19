- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CGMS: Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group U.S. Multi-S
Der Wechselkurs von CGMS hat sich für heute um -0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.73 bis zu einem Hoch von 27.78 gehandelt.
Verfolgen Sie die Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group U.S. Multi-S-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CGMS News
- CGMS: One Step Above HY, One Step Below In Risk (NYSEARCA:CGMS)
- 3 Strong, Diversified Bond ETFs - One Stands Out: BINC, CARY, And CGMS (NYSEARCA:BINC)
- EVG: Multi-Sector Bond CEF With A High Leverage Factor (NYSE:EVG)
- FLXR: An Outperforming Multi-Sector Bond Fund (NYSE:FLXR)
- CGMS: An Attractive Opportunity In The Fixed Income Space
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CGMS heute?
Die Aktie von Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group U.S. Multi-S (CGMS) notiert heute bei 27.75. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.04% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 27.76 und das Handelsvolumen erreichte 758. Das Live-Chart von CGMS zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CGMS Dividenden?
Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group U.S. Multi-S wird derzeit mit 27.75 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -0.32% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CGMS zu verfolgen.
Wie kaufe ich CGMS-Aktien?
Sie können Aktien von Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group U.S. Multi-S (CGMS) zum aktuellen Kurs von 27.75 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 27.75 oder 28.05 platziert, während 758 und -0.04% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CGMS auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CGMS-Aktien?
Bei einer Investition in Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group U.S. Multi-S müssen die jährliche Spanne 26.08 - 28.07 und der aktuelle Kurs 27.75 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.65% und 1.65%, bevor sie Orders zu 27.75 oder 28.05 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CGMS.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Share Class?
Der höchste Kurs von Share Class (CGMS) im vergangenen Jahr lag bei 28.07. Innerhalb von 26.08 - 28.07 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 27.76 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group U.S. Multi-S mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Share Class?
Der niedrigste Kurs von Share Class (CGMS) im Laufe des Jahres betrug 26.08. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 27.75 und der Spanne 26.08 - 28.07 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CGMS live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CGMS statt?
Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group U.S. Multi-S hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 27.76 und -0.32% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 27.76
- Eröffnung
- 27.76
- Bid
- 27.75
- Ask
- 28.05
- Tief
- 27.73
- Hoch
- 27.78
- Volumen
- 758
- Tagesänderung
- -0.04%
- Monatsänderung
- 0.65%
- 6-Monatsänderung
- 1.65%
- Jahresänderung
- -0.32%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8