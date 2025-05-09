Moedas / CETY
CETY: Clean Energy Technologies Inc
0.29 USD 0.02 (7.41%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CETY para hoje mudou para 7.41%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.26 e o mais alto foi 0.29.
Veja a dinâmica do par de moedas Clean Energy Technologies Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CETY Notícias
- Clean Energy Technologies completes heat recovery system delivery to Sagacity
- Clean energy tax incentives for CETY technologies preserved in new bill
- Top 2 Energy Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Quarter - Clean Energy Technologies (NASDAQ:CETY), Black Stone Minerals (NYSE:BSM)
- CETY stock touches 52-week low at $0.34 amid market challenges
- CETY Signs Non-Binding Offer with a European Solar and Wind Development Company
- Why Pinterest Shares Are Trading Higher By 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Corvus Pharma (NASDAQ:CRVS), Clean Energy Technologies (NASDAQ:CETY)
Faixa diária
0.26 0.29
Faixa anual
0.20 1.27
- Fechamento anterior
- 0.27
- Open
- 0.28
- Bid
- 0.29
- Ask
- 0.59
- Low
- 0.26
- High
- 0.29
- Volume
- 458
- Mudança diária
- 7.41%
- Mudança mensal
- 20.83%
- Mudança de 6 meses
- -39.58%
- Mudança anual
- -70.71%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh