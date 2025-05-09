Valute / CETY
CETY: Clean Energy Technologies Inc
0.29 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CETY ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.27 e ad un massimo di 0.29.
Segui le dinamiche di Clean Energy Technologies Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.27 0.29
Intervallo Annuale
0.20 1.27
- Chiusura Precedente
- 0.29
- Apertura
- 0.29
- Bid
- 0.29
- Ask
- 0.59
- Minimo
- 0.27
- Massimo
- 0.29
- Volume
- 520
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 20.83%
- Variazione Semestrale
- -39.58%
- Variazione Annuale
- -70.71%
21 settembre, domenica