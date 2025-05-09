QuotazioniSezioni
Valute / CETY
CETY: Clean Energy Technologies Inc

0.29 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CETY ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.27 e ad un massimo di 0.29.

Segui le dinamiche di Clean Energy Technologies Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.27 0.29
Intervallo Annuale
0.20 1.27
Chiusura Precedente
0.29
Apertura
0.29
Bid
0.29
Ask
0.59
Minimo
0.27
Massimo
0.29
Volume
520
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
20.83%
Variazione Semestrale
-39.58%
Variazione Annuale
-70.71%
21 settembre, domenica