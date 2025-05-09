통화 / CETY
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
CETY: Clean Energy Technologies Inc
0.29 USD 0.00 (0.00%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CETY 환율이 오늘 0.00%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.27이고 고가는 0.29이었습니다.
Clean Energy Technologies Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CETY News
- Clean Energy Technologies completes heat recovery system delivery to Sagacity
- Clean energy tax incentives for CETY technologies preserved in new bill
- Top 2 Energy Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Quarter - Clean Energy Technologies (NASDAQ:CETY), Black Stone Minerals (NYSE:BSM)
- CETY stock touches 52-week low at $0.34 amid market challenges
- CETY Signs Non-Binding Offer with a European Solar and Wind Development Company
- Why Pinterest Shares Are Trading Higher By 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Corvus Pharma (NASDAQ:CRVS), Clean Energy Technologies (NASDAQ:CETY)
일일 변동 비율
0.27 0.29
년간 변동
0.20 1.27
- 이전 종가
- 0.29
- 시가
- 0.29
- Bid
- 0.29
- Ask
- 0.59
- 저가
- 0.27
- 고가
- 0.29
- 볼륨
- 520
- 일일 변동
- 0.00%
- 월 변동
- 20.83%
- 6개월 변동
- -39.58%
- 년간 변동율
- -70.71%
20 9월, 토요일