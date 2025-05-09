Währungen / CETY
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CETY: Clean Energy Technologies Inc
0.27 USD 0.02 (6.90%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CETY hat sich für heute um -6.90% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.27 bis zu einem Hoch von 0.29 gehandelt.
Verfolgen Sie die Clean Energy Technologies Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CETY News
- Clean Energy Technologies completes heat recovery system delivery to Sagacity
- Clean energy tax incentives for CETY technologies preserved in new bill
- Top 2 Energy Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Quarter - Clean Energy Technologies (NASDAQ:CETY), Black Stone Minerals (NYSE:BSM)
- CETY stock touches 52-week low at $0.34 amid market challenges
- CETY Signs Non-Binding Offer with a European Solar and Wind Development Company
- Why Pinterest Shares Are Trading Higher By 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Corvus Pharma (NASDAQ:CRVS), Clean Energy Technologies (NASDAQ:CETY)
Tagesspanne
0.27 0.29
Jahresspanne
0.20 1.27
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.29
- Eröffnung
- 0.29
- Bid
- 0.27
- Ask
- 0.57
- Tief
- 0.27
- Hoch
- 0.29
- Volumen
- 236
- Tagesänderung
- -6.90%
- Monatsänderung
- 12.50%
- 6-Monatsänderung
- -43.75%
- Jahresänderung
- -72.73%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K