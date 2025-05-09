KurseKategorien
CETY
CETY: Clean Energy Technologies Inc

0.27 USD 0.02 (6.90%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CETY hat sich für heute um -6.90% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.27 bis zu einem Hoch von 0.29 gehandelt.

Verfolgen Sie die Clean Energy Technologies Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
0.27 0.29
Jahresspanne
0.20 1.27
Vorheriger Schlusskurs
0.29
Eröffnung
0.29
Bid
0.27
Ask
0.57
Tief
0.27
Hoch
0.29
Volumen
236
Tagesänderung
-6.90%
Monatsänderung
12.50%
6-Monatsänderung
-43.75%
Jahresänderung
-72.73%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K