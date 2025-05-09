Dövizler / CETY
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
CETY: Clean Energy Technologies Inc
0.29 USD 0.00 (0.00%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CETY fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.27 ve Yüksek fiyatı olarak 0.29 aralığında işlem gördü.
Clean Energy Technologies Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CETY haberleri
- Clean Energy Technologies completes heat recovery system delivery to Sagacity
- Clean energy tax incentives for CETY technologies preserved in new bill
- Top 2 Energy Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Quarter - Clean Energy Technologies (NASDAQ:CETY), Black Stone Minerals (NYSE:BSM)
- CETY stock touches 52-week low at $0.34 amid market challenges
- CETY Signs Non-Binding Offer with a European Solar and Wind Development Company
- Why Pinterest Shares Are Trading Higher By 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Corvus Pharma (NASDAQ:CRVS), Clean Energy Technologies (NASDAQ:CETY)
Günlük aralık
0.27 0.29
Yıllık aralık
0.20 1.27
- Önceki kapanış
- 0.29
- Açılış
- 0.29
- Satış
- 0.29
- Alış
- 0.59
- Düşük
- 0.27
- Yüksek
- 0.29
- Hacim
- 520
- Günlük değişim
- 0.00%
- Aylık değişim
- 20.83%
- 6 aylık değişim
- -39.58%
- Yıllık değişim
- -70.71%
21 Eylül, Pazar