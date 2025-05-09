通貨 / CETY
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
CETY: Clean Energy Technologies Inc
0.29 USD 0.02 (7.41%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CETYの今日の為替レートは、7.41%変化しました。日中、通貨は1あたり0.26の安値と0.29の高値で取引されました。
Clean Energy Technologies Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CETY News
- Clean Energy Technologies completes heat recovery system delivery to Sagacity
- Clean energy tax incentives for CETY technologies preserved in new bill
- Top 2 Energy Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Quarter - Clean Energy Technologies (NASDAQ:CETY), Black Stone Minerals (NYSE:BSM)
- CETY stock touches 52-week low at $0.34 amid market challenges
- CETY Signs Non-Binding Offer with a European Solar and Wind Development Company
- Why Pinterest Shares Are Trading Higher By 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Corvus Pharma (NASDAQ:CRVS), Clean Energy Technologies (NASDAQ:CETY)
1日のレンジ
0.26 0.29
1年のレンジ
0.20 1.27
- 以前の終値
- 0.27
- 始値
- 0.28
- 買値
- 0.29
- 買値
- 0.59
- 安値
- 0.26
- 高値
- 0.29
- 出来高
- 458
- 1日の変化
- 7.41%
- 1ヶ月の変化
- 20.83%
- 6ヶ月の変化
- -39.58%
- 1年の変化
- -70.71%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K