CETY: Clean Energy Technologies Inc
0.26 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CETY за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.26, а максимальная — 0.27.
Следите за динамикой Clean Energy Technologies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CETY
- Clean Energy Technologies completes heat recovery system delivery to Sagacity
- Clean energy tax incentives for CETY technologies preserved in new bill
- Top 2 Energy Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Quarter - Clean Energy Technologies (NASDAQ:CETY), Black Stone Minerals (NYSE:BSM)
- CETY stock touches 52-week low at $0.34 amid market challenges
- CETY Signs Non-Binding Offer with a European Solar and Wind Development Company
- Why Pinterest Shares Are Trading Higher By 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Corvus Pharma (NASDAQ:CRVS), Clean Energy Technologies (NASDAQ:CETY)
Дневной диапазон
0.26 0.27
Годовой диапазон
0.20 1.27
- Предыдущее закрытие
- 0.26
- Open
- 0.27
- Bid
- 0.26
- Ask
- 0.56
- Low
- 0.26
- High
- 0.27
- Объем
- 275
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 8.33%
- 6-месячное изменение
- -45.83%
- Годовое изменение
- -73.74%
