- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
BUFD: FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
A taxa do BUFD para hoje mudou para 0.11%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 27.55 e o mais alto foi 27.62.
Veja a dinâmica do par de moedas FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BUFD Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BUFD hoje?
Hoje FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs (BUFD) está avaliado em 27.61. O instrumento é negociado dentro de 0.11%, o fechamento de ontem foi 27.58, e o volume de negociação atingiu 668. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BUFD em tempo real.
As ações de FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs pagam dividendos?
Atualmente FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs está avaliado em 27.61. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 10.53% e USD. Monitore os movimentos de BUFD no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BUFD?
Você pode comprar ações de FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs (BUFD) pelo preço atual 27.61. Ordens geralmente são executadas perto de 27.61 ou 27.91, enquanto 668 e 0.07% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BUFD no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BUFD?
Investir em FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs envolve considerar a faixa anual 23.04 - 27.77 e o preço atual 27.61. Muitos comparam 2.18% e 10.79% antes de enviar ordens em 27.61 ou 27.91. Estude as mudanças diárias de preço de BUFD no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações FT Vest Laddered Deep Buffer ETF?
O maior preço de FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) no último ano foi 27.77. As ações oscilaram bastante dentro de 23.04 - 27.77, e a comparação com 27.58 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações FT Vest Laddered Deep Buffer ETF?
O menor preço de FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) no ano foi 23.04. A comparação com o preço atual 27.61 e 23.04 - 27.77 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BUFD em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BUFD?
No passado FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 27.58 e 10.53% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 27.58
- Open
- 27.59
- Bid
- 27.61
- Ask
- 27.91
- Low
- 27.55
- High
- 27.62
- Volume
- 668
- Mudança diária
- 0.11%
- Mudança mensal
- 2.18%
- Mudança de 6 meses
- 10.79%
- Mudança anual
- 10.53%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8