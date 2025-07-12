- Aperçu
BUFD: FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
Le taux de change de BUFD a changé de 0.11% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 27.55 et à un maximum de 27.61.
Suivez la dynamique FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BUFD Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BUFD aujourd'hui ?
L'action FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs est cotée à 27.58 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.11%, a clôturé hier à 27.55 et son volume d'échange a atteint 157. Le graphique en temps réel du cours de BUFD présente ces mises à jour.
L'action FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs verse-t-elle des dividendes ?
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs est actuellement valorisé à 27.58. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 10.41% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BUFD.
Comment acheter des actions BUFD ?
Vous pouvez acheter des actions FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs au cours actuel de 27.58. Les ordres sont généralement placés à proximité de 27.58 ou de 27.88, le 157 et le -0.07% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BUFD sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BUFD ?
Investir dans FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs implique de prendre en compte la fourchette annuelle 23.04 - 27.77 et le prix actuel 27.58. Beaucoup comparent 2.07% et 10.67% avant de passer des ordres à 27.58 ou 27.88. Consultez le graphique du cours de BUFD en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action FT Vest Laddered Deep Buffer ETF ?
Le cours le plus élevé de FT Vest Laddered Deep Buffer ETF l'année dernière était 27.77. Au cours de 23.04 - 27.77, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 27.55 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action FT Vest Laddered Deep Buffer ETF ?
Le cours le plus bas de FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) sur l'année a été 23.04. Sa comparaison avec 27.58 et 23.04 - 27.77 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BUFD sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BUFD a-t-elle été divisée ?
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 27.55 et 10.41% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 27.55
- Ouverture
- 27.60
- Bid
- 27.58
- Ask
- 27.88
- Plus Bas
- 27.55
- Plus Haut
- 27.61
- Volume
- 157
- Changement quotidien
- 0.11%
- Changement Mensuel
- 2.07%
- Changement à 6 Mois
- 10.67%
- Changement Annuel
- 10.41%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8