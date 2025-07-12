BUFD: FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
今日BUFD汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点27.55和高点27.59进行交易。
关注FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
BUFD股票今天的价格是多少？
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs股票今天的定价为27.59。它在0.04%范围内交易，昨天的收盘价为27.58，交易量达到94。BUFD的实时价格图表显示了这些更新。
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs股票是否支付股息？
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs目前的价值为27.59。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.45%和USD。实时查看图表以跟踪BUFD走势。
如何购买BUFD股票？
您可以以27.59的当前价格购买FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs股票。订单通常设置在27.59或27.89附近，而94和0.00%显示市场活动。立即关注BUFD的实时图表更新。
如何投资BUFD股票？
投资FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs需要考虑年度范围23.04 - 27.77和当前价格27.59。许多人在以27.59或27.89下订单之前，会比较2.11%和。实时查看BUFD价格图表，了解每日变化。
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FT Vest Laddered Deep Buffer ETF的最高价格是27.77。在23.04 - 27.77内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs的绩效。
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF股票的最低价格是多少？
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF（BUFD）的最低价格为23.04。将其与当前的27.59和23.04 - 27.77进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BUFD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BUFD股票是什么时候拆分的？
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.58和10.45%中可见。
- 前一天收盘价
- 27.58
- 开盘价
- 27.59
- 卖价
- 27.59
- 买价
- 27.89
- 最低价
- 27.55
- 最高价
- 27.59
- 交易量
- 94
- 日变化
- 0.04%
- 月变化
- 2.11%
- 6个月变化
- 10.71%
- 年变化
- 10.45%
