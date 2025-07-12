报价部分
货币 / BUFD
BUFD: FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs

27.59 USD 0.01 (0.04%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BUFD汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点27.55和高点27.59进行交易。

关注FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

BUFD股票今天的价格是多少？

FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs股票今天的定价为27.59。它在0.04%范围内交易，昨天的收盘价为27.58，交易量达到94。BUFD的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs股票是否支付股息？

FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs目前的价值为27.59。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.45%和USD。实时查看图表以跟踪BUFD走势。

如何购买BUFD股票？

您可以以27.59的当前价格购买FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs股票。订单通常设置在27.59或27.89附近，而94和0.00%显示市场活动。立即关注BUFD的实时图表更新。

如何投资BUFD股票？

投资FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs需要考虑年度范围23.04 - 27.77和当前价格27.59。许多人在以27.59或27.89下订单之前，会比较2.11%和。实时查看BUFD价格图表，了解每日变化。

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FT Vest Laddered Deep Buffer ETF的最高价格是27.77。在23.04 - 27.77内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs的绩效。

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF股票的最低价格是多少？

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF（BUFD）的最低价格为23.04。将其与当前的27.59和23.04 - 27.77进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BUFD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BUFD股票是什么时候拆分的？

FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.58和10.45%中可见。

日范围
27.55 27.59
年范围
23.04 27.77
前一天收盘价
27.58
开盘价
27.59
卖价
27.59
买价
27.89
最低价
27.55
最高价
27.59
交易量
94
日变化
0.04%
月变化
2.11%
6个月变化
10.71%
年变化
10.45%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8