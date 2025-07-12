BUFD股票今天的价格是多少？ FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs股票今天的定价为27.59。它在0.04%范围内交易，昨天的收盘价为27.58，交易量达到94。BUFD的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs股票是否支付股息？ FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs目前的价值为27.59。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.45%和USD。实时查看图表以跟踪BUFD走势。

如何购买BUFD股票？ 您可以以27.59的当前价格购买FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs股票。订单通常设置在27.59或27.89附近，而94和0.00%显示市场活动。立即关注BUFD的实时图表更新。

如何投资BUFD股票？ 投资FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs需要考虑年度范围23.04 - 27.77和当前价格27.59。许多人在以27.59或27.89下订单之前，会比较2.11%和。实时查看BUFD价格图表，了解每日变化。

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，FT Vest Laddered Deep Buffer ETF的最高价格是27.77。在23.04 - 27.77内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs的绩效。

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF股票的最低价格是多少？ FT Vest Laddered Deep Buffer ETF（BUFD）的最低价格为23.04。将其与当前的27.59和23.04 - 27.77进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BUFD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。