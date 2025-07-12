- Übersicht
BUFD: FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
Der Wechselkurs von BUFD hat sich für heute um 0.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.55 bis zu einem Hoch von 27.62 gehandelt.
Verfolgen Sie die FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BUFD heute?
Die Aktie von FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs (BUFD) notiert heute bei 27.61. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.11% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 27.58 und das Handelsvolumen erreichte 668. Das Live-Chart von BUFD zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BUFD Dividenden?
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs wird derzeit mit 27.61 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 10.53% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BUFD zu verfolgen.
Wie kaufe ich BUFD-Aktien?
Sie können Aktien von FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs (BUFD) zum aktuellen Kurs von 27.61 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 27.61 oder 27.91 platziert, während 668 und 0.07% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BUFD auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BUFD-Aktien?
Bei einer Investition in FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs müssen die jährliche Spanne 23.04 - 27.77 und der aktuelle Kurs 27.61 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.18% und 10.79%, bevor sie Orders zu 27.61 oder 27.91 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BUFD.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von FT Vest Laddered Deep Buffer ETF?
Der höchste Kurs von FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) im vergangenen Jahr lag bei 27.77. Innerhalb von 23.04 - 27.77 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 27.58 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von FT Vest Laddered Deep Buffer ETF?
Der niedrigste Kurs von FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) im Laufe des Jahres betrug 23.04. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 27.61 und der Spanne 23.04 - 27.77 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BUFD live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BUFD statt?
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 27.58 und 10.53% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 27.58
- Eröffnung
- 27.59
- Bid
- 27.61
- Ask
- 27.91
- Tief
- 27.55
- Hoch
- 27.62
- Volumen
- 668
- Tagesänderung
- 0.11%
- Monatsänderung
- 2.18%
- 6-Monatsänderung
- 10.79%
- Jahresänderung
- 10.53%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8