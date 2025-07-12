- Panorámica
BUFD: FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
El tipo de cambio de BUFD de hoy ha cambiado un 0.04%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 27.55, mientras que el máximo ha alcanzado 27.59.
Siga la dinámica de la pareja de divisas FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
BUFD News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BUFD hoy?
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs (BUFD) se evalúa hoy en 27.59. El instrumento se negocia dentro de 0.04%; el cierre de ayer ha sido 27.58 y el volumen comercial ha alcanzado 94. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BUFD en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs?
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs se evalúa actualmente en 27.59. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 10.45% y USD. Monitoree los movimientos de BUFD en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BUFD?
Puede comprar acciones de FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs (BUFD) al precio actual de 27.59. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 27.59 o 27.89, mientras que 94 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BUFD en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BUFD?
Invertir en FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs implica tener en cuenta el rango anual 23.04 - 27.77 y el precio actual 27.59. Muchos comparan 2.11% y 10.71% antes de colocar órdenes en 27.59 o 27.89. Estudie los cambios diarios de precios de BUFD en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de FT Vest Laddered Deep Buffer ETF?
El precio más alto de FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) en el último año ha sido 27.77. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 23.04 - 27.77, una comparación con 27.58 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de FT Vest Laddered Deep Buffer ETF?
El precio más bajo de FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) para el año ha sido 23.04. La comparación con los actuales 27.59 y 23.04 - 27.77 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BUFD en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BUFD?
En el pasado, FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 27.58 y 10.45% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 27.58
- Open
- 27.59
- Bid
- 27.59
- Ask
- 27.89
- Low
- 27.55
- High
- 27.59
- Volumen
- 94
- Cambio diario
- 0.04%
- Cambio mensual
- 2.11%
- Cambio a 6 meses
- 10.71%
- Cambio anual
- 10.45%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8