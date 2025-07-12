- 概要
BUFD: FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFDの今日の為替レートは、0.04%変化しました。日中、通貨は1あたり27.55の安値と27.59の高値で取引されました。
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFsダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
BUFD News
よくあるご質問
BUFD株の現在の価格は？
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFsの株価は本日27.59です。0.04%内で取引され、前日の終値は27.58、取引量は94に達しました。BUFDのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFsの株は配当を出しますか？
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFsの現在の価格は27.59です。配当方針は会社によりますが、投資家は10.45%やUSDにも注目します。BUFDの動きはライブチャートで確認できます。
BUFD株を買う方法は？
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFsの株は現在27.59で購入可能です。注文は通常27.59または27.89付近で行われ、94や0.00%が市場の動きを示します。BUFDの最新情報はライブチャートで確認できます。
BUFD株に投資する方法は？
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFsへの投資では、年間の値幅23.04 - 27.77と現在の27.59を考慮します。注文は多くの場合27.59や27.89で行われる前に、2.11%や10.71%と比較されます。BUFDの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
FT Vest Laddered Deep Buffer ETFの株の最高値は？
FT Vest Laddered Deep Buffer ETFの過去1年の最高値は27.77でした。23.04 - 27.77内で株価は大きく変動し、27.58と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。FT Vest Fund of Deep Buffer ETFsのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
FT Vest Laddered Deep Buffer ETFの株の最低値は？
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF(BUFD)の年間最安値は23.04でした。現在の27.59や23.04 - 27.77と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BUFDの動きはライブチャートで確認できます。
BUFDの株式分割はいつ行われましたか？
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFsは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、27.58、10.45%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 27.58
- 始値
- 27.59
- 買値
- 27.59
- 買値
- 27.89
- 安値
- 27.55
- 高値
- 27.59
- 出来高
- 94
- 1日の変化
- 0.04%
- 1ヶ月の変化
- 2.11%
- 6ヶ月の変化
- 10.71%
- 1年の変化
- 10.45%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8