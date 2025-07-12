クォートセクション
通貨 / BUFD
株に戻る

BUFD: FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs

27.59 USD 0.01 (0.04%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BUFDの今日の為替レートは、0.04%変化しました。日中、通貨は1あたり27.55の安値と27.59の高値で取引されました。

FT Vest Fund of Deep Buffer ETFsダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BUFD News

よくあるご質問

BUFD株の現在の価格は？

FT Vest Fund of Deep Buffer ETFsの株価は本日27.59です。0.04%内で取引され、前日の終値は27.58、取引量は94に達しました。BUFDのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

FT Vest Fund of Deep Buffer ETFsの株は配当を出しますか？

FT Vest Fund of Deep Buffer ETFsの現在の価格は27.59です。配当方針は会社によりますが、投資家は10.45%やUSDにも注目します。BUFDの動きはライブチャートで確認できます。

BUFD株を買う方法は？

FT Vest Fund of Deep Buffer ETFsの株は現在27.59で購入可能です。注文は通常27.59または27.89付近で行われ、94や0.00%が市場の動きを示します。BUFDの最新情報はライブチャートで確認できます。

BUFD株に投資する方法は？

FT Vest Fund of Deep Buffer ETFsへの投資では、年間の値幅23.04 - 27.77と現在の27.59を考慮します。注文は多くの場合27.59や27.89で行われる前に、2.11%や10.71%と比較されます。BUFDの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

FT Vest Laddered Deep Buffer ETFの株の最高値は？

FT Vest Laddered Deep Buffer ETFの過去1年の最高値は27.77でした。23.04 - 27.77内で株価は大きく変動し、27.58と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。FT Vest Fund of Deep Buffer ETFsのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

FT Vest Laddered Deep Buffer ETFの株の最低値は？

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF(BUFD)の年間最安値は23.04でした。現在の27.59や23.04 - 27.77と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BUFDの動きはライブチャートで確認できます。

BUFDの株式分割はいつ行われましたか？

FT Vest Fund of Deep Buffer ETFsは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、27.58、10.45%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
27.55 27.59
1年のレンジ
23.04 27.77
以前の終値
27.58
始値
27.59
買値
27.59
買値
27.89
安値
27.55
高値
27.59
出来高
94
1日の変化
0.04%
1ヶ月の変化
2.11%
6ヶ月の変化
10.71%
1年の変化
10.45%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8