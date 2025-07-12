- Panoramica
BUFD: FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
Il tasso di cambio BUFD ha avuto una variazione del -0.07% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 27.55 e ad un massimo di 27.59.
Segui le dinamiche di FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BUFD oggi?
Oggi le azioni FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs sono prezzate a 27.56. Viene scambiato all'interno di -0.07%, la chiusura di ieri è stata 27.58 e il volume degli scambi ha raggiunto 15. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BUFD mostra questi aggiornamenti.
Le azioni FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs pagano dividendi?
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs è attualmente valutato a 27.56. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 10.33% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BUFD.
Come acquistare azioni BUFD?
Puoi acquistare azioni FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs al prezzo attuale di 27.56. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 27.56 o 27.86, mentre 15 e -0.11% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BUFD sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BUFD?
Investire in FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs implica considerare l'intervallo annuale 23.04 - 27.77 e il prezzo attuale 27.56. Molti confrontano 2.00% e 10.59% prima di effettuare ordini su 27.56 o 27.86. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BUFD con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni FT Vest Laddered Deep Buffer ETF?
Il prezzo massimo di FT Vest Laddered Deep Buffer ETF nell'ultimo anno è stato 27.77. All'interno di 23.04 - 27.77, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 27.58 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni FT Vest Laddered Deep Buffer ETF?
Il prezzo più basso di FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) nel corso dell'anno è stato 23.04. Confrontandolo con gli attuali 27.56 e 23.04 - 27.77 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BUFD muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BUFD?
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 27.58 e 10.33%.
- Chiusura Precedente
- 27.58
- Apertura
- 27.59
- Bid
- 27.56
- Ask
- 27.86
- Minimo
- 27.55
- Massimo
- 27.59
- Volume
- 15
- Variazione giornaliera
- -0.07%
- Variazione Mensile
- 2.00%
- Variazione Semestrale
- 10.59%
- Variazione Annuale
- 10.33%
