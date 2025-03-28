Moedas / BMA
BMA: Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B )
41.03 USD 2.45 (5.63%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BMA para hoje mudou para -5.63%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 40.96 e o mais alto foi 43.10.
Veja a dinâmica do par de moedas Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B ). As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
BMA Notícias
- Argentina Stocks, Peso Plunge After This Result Shocks Investors. What's Next?
- Gold Moves Higher; Robinhood Shares Jump - Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD), Banco Macro (NYSE:BMA)
- Crunch time for Argentina as local elections this weekend represent referendum on Milei
- Tracking Stanley Druckenmiller's Duquesne Family Office Portfolio – Q2 2025 Update
- Earnings call transcript: Banco Macro Q2 2025 sees robust growth but misses EPS forecast
- Banco Macro S.A. (BMA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Nvidia, Agilent, Snowflake, and more set to report earnings Wednesday
- Earnings call transcript: Banco Macro Q1 2025 sees 59% income drop
- Argentine Banks: Volatility Is Not A Symptom Of Weakness, But Part Of The Ecosystem
- BMA vs. ITUB: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- Is Macro Bank (BMA) Stock Undervalued Right Now?
- Banco Macro: A Logical Pause After The Enthusiasm (NYSE:BMA)
- Banco Macro S.A. Announces Pricing of Notes offering under Medium Term Note Program
- Buy 7 Ideal “Safer” May Dividends, Out Of 40 Reader Tags
- Banco Macro S.A. (BMA) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Grupo Supervielle: A Great Bank In A Bad Neighborhood (Rating Downgrade) (NYSE:SUPV)
- Banco Macro Announces Results for the First Quarter of 2025
- Nvidia, Salesforce, Hewlett-Packard set to report earnings Wednesday
- Hertz Global And Webull Stocks Are Among Top Mid-Cap Gainers Last Week (Apr 14-Apr 18): Are The Others In Your Portfolio? - Hertz Global Holdings (NASDAQ:HTZ)
- Foreign Bank Stocks Lead Market As Argentina Banks Suddenly Rally
- Monthly Paying Dividends, From 83 Equities, 80 Funds And 32 “Safer” Dogs In March
Faixa diária
40.96 43.10
Faixa anual
40.96 118.42
- Fechamento anterior
- 43.48
- Open
- 43.10
- Bid
- 41.03
- Ask
- 41.33
- Low
- 40.96
- High
- 43.10
- Volume
- 672
- Mudança diária
- -5.63%
- Mudança mensal
- -26.73%
- Mudança de 6 meses
- -46.08%
- Mudança anual
- -34.90%
