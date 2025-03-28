货币 / BMA
BMA: Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B )
43.41 USD 0.41 (0.94%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BMA汇率已更改-0.94%。当日，交易品种以低点43.37和高点45.00进行交易。
关注Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B )动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
43.37 45.00
年范围
42.20 118.42
- 前一天收盘价
- 43.82
- 开盘价
- 44.44
- 卖价
- 43.41
- 买价
- 43.71
- 最低价
- 43.37
- 最高价
- 45.00
- 交易量
- 216
- 日变化
- -0.94%
- 月变化
- -22.48%
- 6个月变化
- -42.96%
- 年变化
- -31.13%
