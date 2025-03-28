Währungen / BMA
BMA: Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B )
40.42 USD 3.06 (7.04%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BMA hat sich für heute um -7.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 39.25 bis zu einem Hoch von 43.10 gehandelt.
Verfolgen Sie die Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B )-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
39.25 43.10
Jahresspanne
39.25 118.42
- Vorheriger Schlusskurs
- 43.48
- Eröffnung
- 43.10
- Bid
- 40.42
- Ask
- 40.72
- Tief
- 39.25
- Hoch
- 43.10
- Volumen
- 3.283 K
- Tagesänderung
- -7.04%
- Monatsänderung
- -27.82%
- 6-Monatsänderung
- -46.89%
- Jahresänderung
- -35.87%
