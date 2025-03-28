KurseKategorien
BMA: Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B )

40.42 USD 3.06 (7.04%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BMA hat sich für heute um -7.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 39.25 bis zu einem Hoch von 43.10 gehandelt.

Verfolgen Sie die Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B )-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
39.25 43.10
Jahresspanne
39.25 118.42
Vorheriger Schlusskurs
43.48
Eröffnung
43.10
Bid
40.42
Ask
40.72
Tief
39.25
Hoch
43.10
Volumen
3.283 K
Tagesänderung
-7.04%
Monatsänderung
-27.82%
6-Monatsänderung
-46.89%
Jahresänderung
-35.87%
