BMA: Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B )
40.42 USD 3.06 (7.04%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BMAの今日の為替レートは、-7.04%変化しました。日中、通貨は1あたり39.25の安値と43.10の高値で取引されました。
Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B )ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
39.25 43.10
1年のレンジ
39.25 118.42
- 以前の終値
- 43.48
- 始値
- 43.10
- 買値
- 40.42
- 買値
- 40.72
- 安値
- 39.25
- 高値
- 43.10
- 出来高
- 3.283 K
- 1日の変化
- -7.04%
- 1ヶ月の変化
- -27.82%
- 6ヶ月の変化
- -46.89%
- 1年の変化
- -35.87%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K