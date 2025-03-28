Valute / BMA
BMA: Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B )
39.37 USD 1.05 (2.60%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BMA ha avuto una variazione del -2.60% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 38.30 e ad un massimo di 40.70.
Segui le dinamiche di Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B ). Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
38.30 40.70
Intervallo Annuale
38.30 118.42
- Chiusura Precedente
- 40.42
- Apertura
- 40.10
- Bid
- 39.37
- Ask
- 39.67
- Minimo
- 38.30
- Massimo
- 40.70
- Volume
- 1.864 K
- Variazione giornaliera
- -2.60%
- Variazione Mensile
- -29.70%
- Variazione Semestrale
- -48.27%
- Variazione Annuale
- -37.54%
20 settembre, sabato