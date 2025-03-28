QuotazioniSezioni
BMA: Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B )

39.37 USD 1.05 (2.60%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BMA ha avuto una variazione del -2.60% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 38.30 e ad un massimo di 40.70.

Segui le dinamiche di Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B ). Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
38.30 40.70
Intervallo Annuale
38.30 118.42
Chiusura Precedente
40.42
Apertura
40.10
Bid
39.37
Ask
39.67
Minimo
38.30
Massimo
40.70
Volume
1.864 K
Variazione giornaliera
-2.60%
Variazione Mensile
-29.70%
Variazione Semestrale
-48.27%
Variazione Annuale
-37.54%
