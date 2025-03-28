Валюты / BMA
BMA: Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B )
43.82 USD 1.47 (3.47%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BMA за сегодня изменился на 3.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.91, а максимальная — 44.84.
Следите за динамикой Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B ). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BMA
Дневной диапазон
42.91 44.84
Годовой диапазон
42.20 118.42
- Предыдущее закрытие
- 42.35
- Open
- 43.15
- Bid
- 43.82
- Ask
- 44.12
- Low
- 42.91
- High
- 44.84
- Объем
- 1.047 K
- Дневное изменение
- 3.47%
- Месячное изменение
- -21.75%
- 6-месячное изменение
- -42.42%
- Годовое изменение
- -30.48%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.