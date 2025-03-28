КотировкиРазделы
BMA: Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B )

43.82 USD 1.47 (3.47%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BMA за сегодня изменился на 3.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.91, а максимальная — 44.84.

Следите за динамикой Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B ). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости BMA

Дневной диапазон
42.91 44.84
Годовой диапазон
42.20 118.42
Предыдущее закрытие
42.35
Open
43.15
Bid
43.82
Ask
44.12
Low
42.91
High
44.84
Объем
1.047 K
Дневное изменение
3.47%
Месячное изменение
-21.75%
6-месячное изменение
-42.42%
Годовое изменение
-30.48%
