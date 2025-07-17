- Visão do mercado
BKSE: BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF
A taxa do BKSE para hoje mudou para -0.35%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 109.11 e o mais alto foi 110.00.
Veja a dinâmica do par de moedas BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BKSE hoje?
Hoje BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) está avaliado em 109.23. O instrumento é negociado dentro de -0.35%, o fechamento de ontem foi 109.61, e o volume de negociação atingiu 28. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BKSE em tempo real.
As ações de BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF pagam dividendos?
Atualmente BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF está avaliado em 109.23. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 9.66% e USD. Monitore os movimentos de BKSE no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BKSE?
Você pode comprar ações de BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) pelo preço atual 109.23. Ordens geralmente são executadas perto de 109.23 ou 109.53, enquanto 28 e -0.70% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BKSE no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BKSE?
Investir em BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF envolve considerar a faixa anual 79.54 - 111.52 e o preço atual 109.23. Muitos comparam 2.23% e 16.95% antes de enviar ordens em 109.23 ou 109.53. Estude as mudanças diárias de preço de BKSE no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF?
O maior preço de BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) no último ano foi 111.52. As ações oscilaram bastante dentro de 79.54 - 111.52, e a comparação com 109.61 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF?
O menor preço de BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) no ano foi 79.54. A comparação com o preço atual 109.23 e 79.54 - 111.52 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BKSE em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BKSE?
No passado BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 109.61 e 9.66% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 109.61
- Open
- 110.00
- Bid
- 109.23
- Ask
- 109.53
- Low
- 109.11
- High
- 110.00
- Volume
- 28
- Mudança diária
- -0.35%
- Mudança mensal
- 2.23%
- Mudança de 6 meses
- 16.95%
- Mudança anual
- 9.66%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8