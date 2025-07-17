КотировкиРазделы
BKSE: BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

109.43 USD 0.18 (0.16%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BKSE за сегодня изменился на -0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 109.34, а максимальная — 110.00.

Следите за динамикой BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости BKSE

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BKSE сегодня?

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) сегодня оценивается на уровне 109.43. Инструмент торгуется в пределах -0.16%, вчерашнее закрытие составило 109.61, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BKSE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF?

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF в настоящее время оценивается в 109.43. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.86% и USD. Отслеживайте движения BKSE на графике в реальном времени.

Как купить акции BKSE?

Вы можете купить акции BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) по текущей цене 109.43. Ордера обычно размещаются около 109.43 или 109.73, тогда как 9 и -0.52% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BKSE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BKSE?

Инвестирование в BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF предполагает учет годового диапазона 79.54 - 111.52 и текущей цены 109.43. Многие сравнивают 2.41% и 17.16% перед размещением ордеров на 109.43 или 109.73. Изучайте ежедневные изменения цены BKSE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF?

Самая высокая цена BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) за последний год составила 111.52. Акции заметно колебались в пределах 79.54 - 111.52, сравнение с 109.61 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF?

Самая низкая цена BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) за год составила 79.54. Сравнение с текущими 109.43 и 79.54 - 111.52 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BKSE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BKSE?

В прошлом BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 109.61 и 9.86% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
109.34 110.00
Годовой диапазон
79.54 111.52
Предыдущее закрытие
109.61
Open
110.00
Bid
109.43
Ask
109.73
Low
109.34
High
110.00
Объем
9
Дневное изменение
-0.16%
Месячное изменение
2.41%
6-месячное изменение
17.16%
Годовое изменение
9.86%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8