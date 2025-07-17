KurseKategorien
BKSE: BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

109.23 USD 0.38 (0.35%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BKSE hat sich für heute um -0.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 109.11 bis zu einem Hoch von 110.00 gehandelt.

Verfolgen Sie die BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von BKSE heute?

Die Aktie von BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) notiert heute bei 109.23. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.35% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 109.61 und das Handelsvolumen erreichte 28. Das Live-Chart von BKSE zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie BKSE Dividenden?

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF wird derzeit mit 109.23 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 9.66% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BKSE zu verfolgen.

Wie kaufe ich BKSE-Aktien?

Sie können Aktien von BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) zum aktuellen Kurs von 109.23 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 109.23 oder 109.53 platziert, während 28 und -0.70% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BKSE auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in BKSE-Aktien?

Bei einer Investition in BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF müssen die jährliche Spanne 79.54 - 111.52 und der aktuelle Kurs 109.23 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.23% und 16.95%, bevor sie Orders zu 109.23 oder 109.53 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BKSE.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF?

Der höchste Kurs von BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) im vergangenen Jahr lag bei 111.52. Innerhalb von 79.54 - 111.52 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 109.61 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF?

Der niedrigste Kurs von BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) im Laufe des Jahres betrug 79.54. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 109.23 und der Spanne 79.54 - 111.52 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BKSE live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von BKSE statt?

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 109.61 und 9.66% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
109.11 110.00
Jahresspanne
79.54 111.52
Vorheriger Schlusskurs
109.61
Eröffnung
110.00
Bid
109.23
Ask
109.53
Tief
109.11
Hoch
110.00
Volumen
28
Tagesänderung
-0.35%
Monatsänderung
2.23%
6-Monatsänderung
16.95%
Jahresänderung
9.66%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
1.8%
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
-0.3%
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
94.2
Erw
100.7
Vorh
97.8