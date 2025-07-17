- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
BKSE: BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF
Le taux de change de BKSE a changé de -0.23% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 109.61 et à un maximum de 109.61.
Suivez la dynamique BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BKSE Nouvelles
- Small Cap Investing: Act On Active, Pass On Passive
- Dow Jonesing For Lithium
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- The Life Of A Fed Chair
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Weak Jobs Data Validates Our Bullish Treasury Forecast
- Equities Broaden Out, At Last
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- How Much Riskier Is The Russell 2000 Vs. The S&P 500?
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- Powell Suggests A Change To Fed Policy
- How To Make Small-Cap Investing Less Risky
- The Appeal Of Small-Cap Stocks
- Long-Term Views From A Small-Cap Lens
- Small-Cap Equities: What Could Fuel A Sustainable Rally?
- Weekly Market Pulse: Big Rate Cuts? Not Right Now (null:SPX)
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- Anything But The Doldrums
- BNY Mellon Global Fixed Income Fund Q2 2025 Commentary
- BNY Mellon Core Plus Fund Q2 2025 Commentary
- From Forecasts To Facts: Revisiting 2025’s Investment Themes
- Google Giveth, Tesla Taketh Away
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- Asset Allocation Committee Outlook Q3 2025
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BKSE aujourd'hui ?
L'action BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF est cotée à 109.61 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.23%, a clôturé hier à 109.86 et son volume d'échange a atteint 1. Le graphique en temps réel du cours de BKSE présente ces mises à jour.
L'action BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF verse-t-elle des dividendes ?
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF est actuellement valorisé à 109.61. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 10.04% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BKSE.
Comment acheter des actions BKSE ?
Vous pouvez acheter des actions BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF au cours actuel de 109.61. Les ordres sont généralement placés à proximité de 109.61 ou de 109.91, le 1 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BKSE sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BKSE ?
Investir dans BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 79.54 - 111.52 et le prix actuel 109.61. Beaucoup comparent 2.58% et 17.36% avant de passer des ordres à 109.61 ou 109.91. Consultez le graphique du cours de BKSE en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF ?
Le cours le plus élevé de BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF l'année dernière était 111.52. Au cours de 79.54 - 111.52, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 109.86 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF ?
Le cours le plus bas de BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) sur l'année a été 79.54. Sa comparaison avec 109.61 et 79.54 - 111.52 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BKSE sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BKSE a-t-elle été divisée ?
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 109.86 et 10.04% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 109.86
- Ouverture
- 109.61
- Bid
- 109.61
- Ask
- 109.91
- Plus Bas
- 109.61
- Plus Haut
- 109.61
- Volume
- 1
- Changement quotidien
- -0.23%
- Changement Mensuel
- 2.58%
- Changement à 6 Mois
- 17.36%
- Changement Annuel
- 10.04%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8