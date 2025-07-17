CotationsSections
Devises / BKSE
BKSE: BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

109.61 USD 0.25 (0.23%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BKSE a changé de -0.23% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 109.61 et à un maximum de 109.61.

Suivez la dynamique BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action BKSE aujourd'hui ?

L'action BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF est cotée à 109.61 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.23%, a clôturé hier à 109.86 et son volume d'échange a atteint 1. Le graphique en temps réel du cours de BKSE présente ces mises à jour.

L'action BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF verse-t-elle des dividendes ?

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF est actuellement valorisé à 109.61. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 10.04% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BKSE.

Comment acheter des actions BKSE ?

Vous pouvez acheter des actions BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF au cours actuel de 109.61. Les ordres sont généralement placés à proximité de 109.61 ou de 109.91, le 1 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BKSE sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action BKSE ?

Investir dans BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 79.54 - 111.52 et le prix actuel 109.61. Beaucoup comparent 2.58% et 17.36% avant de passer des ordres à 109.61 ou 109.91. Consultez le graphique du cours de BKSE en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF ?

Le cours le plus élevé de BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF l'année dernière était 111.52. Au cours de 79.54 - 111.52, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 109.86 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF ?

Le cours le plus bas de BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) sur l'année a été 79.54. Sa comparaison avec 109.61 et 79.54 - 111.52 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BKSE sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action BKSE a-t-elle été divisée ?

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 109.86 et 10.04% après les opérations sur titres.

Range quotidien
109.61 109.61
Range Annuel
79.54 111.52
Clôture Précédente
109.86
Ouverture
109.61
Bid
109.61
Ask
109.91
Plus Bas
109.61
Plus Haut
109.61
Volume
1
Changement quotidien
-0.23%
Changement Mensuel
2.58%
Changement à 6 Mois
17.36%
Changement Annuel
10.04%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8