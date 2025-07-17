QuotazioniSezioni
BKSE: BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

109.43 USD 0.18 (0.16%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BKSE ha avuto una variazione del -0.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 109.34 e ad un massimo di 110.00.

Segui le dinamiche di BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni BKSE oggi?

Oggi le azioni BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF sono prezzate a 109.43. Viene scambiato all'interno di -0.16%, la chiusura di ieri è stata 109.61 e il volume degli scambi ha raggiunto 9. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BKSE mostra questi aggiornamenti.

Le azioni BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF pagano dividendi?

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF è attualmente valutato a 109.43. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 9.86% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BKSE.

Come acquistare azioni BKSE?

Puoi acquistare azioni BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF al prezzo attuale di 109.43. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 109.43 o 109.73, mentre 9 e -0.52% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BKSE sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BKSE?

Investire in BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF implica considerare l'intervallo annuale 79.54 - 111.52 e il prezzo attuale 109.43. Molti confrontano 2.41% e 17.16% prima di effettuare ordini su 109.43 o 109.73. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BKSE con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF?

Il prezzo massimo di BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF nell'ultimo anno è stato 111.52. All'interno di 79.54 - 111.52, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 109.61 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF?

Il prezzo più basso di BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) nel corso dell'anno è stato 79.54. Confrontandolo con gli attuali 109.43 e 79.54 - 111.52 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BKSE muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BKSE?

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 109.61 e 9.86%.

Intervallo Giornaliero
109.34 110.00
Intervallo Annuale
79.54 111.52
Chiusura Precedente
109.61
Apertura
110.00
Bid
109.43
Ask
109.73
Minimo
109.34
Massimo
110.00
Volume
9
Variazione giornaliera
-0.16%
Variazione Mensile
2.41%
Variazione Semestrale
17.16%
Variazione Annuale
9.86%
