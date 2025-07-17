- Panorámica
BKSE: BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF
El tipo de cambio de BKSE de hoy ha cambiado un -0.35%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 109.11, mientras que el máximo ha alcanzado 110.00.
Siga la dinámica de la pareja de divisas BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BKSE hoy?
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) se evalúa hoy en 109.23. El instrumento se negocia dentro de -0.35%; el cierre de ayer ha sido 109.61 y el volumen comercial ha alcanzado 28. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BKSE en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF?
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF se evalúa actualmente en 109.23. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 9.66% y USD. Monitoree los movimientos de BKSE en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BKSE?
Puede comprar acciones de BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) al precio actual de 109.23. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 109.23 o 109.53, mientras que 28 y -0.70% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BKSE en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BKSE?
Invertir en BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF implica tener en cuenta el rango anual 79.54 - 111.52 y el precio actual 109.23. Muchos comparan 2.23% y 16.95% antes de colocar órdenes en 109.23 o 109.53. Estudie los cambios diarios de precios de BKSE en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF?
El precio más alto de BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) en el último año ha sido 111.52. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 79.54 - 111.52, una comparación con 109.61 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF?
El precio más bajo de BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) para el año ha sido 79.54. La comparación con los actuales 109.23 y 79.54 - 111.52 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BKSE en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BKSE?
En el pasado, BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 109.61 y 9.66% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 109.61
- Open
- 110.00
- Bid
- 109.23
- Ask
- 109.53
- Low
- 109.11
- High
- 110.00
- Volumen
- 28
- Cambio diario
- -0.35%
- Cambio mensual
- 2.23%
- Cambio a 6 meses
- 16.95%
- Cambio anual
- 9.66%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8