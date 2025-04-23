Moedas / BCTX
BCTX: BriaCell Therapeutics Corp
9.08 USD 0.44 (5.09%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BCTX para hoje mudou para 5.09%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 8.75 e o mais alto foi 9.22.
Veja a dinâmica do par de moedas BriaCell Therapeutics Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
8.75 9.22
Faixa anual
0.35 9.81
- Fechamento anterior
- 8.64
- Open
- 8.75
- Bid
- 9.08
- Ask
- 9.38
- Low
- 8.75
- High
- 9.22
- Volume
- 207
- Mudança diária
- 5.09%
- Mudança mensal
- 18.69%
- Mudança de 6 meses
- 148.77%
- Mudança anual
- 577.61%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh