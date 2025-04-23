Валюты / BCTX
BCTX: BriaCell Therapeutics Corp
8.21 USD 0.12 (1.48%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BCTX за сегодня изменился на 1.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.93, а максимальная — 8.30.
Следите за динамикой BriaCell Therapeutics Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BCTX
- All You Need to Know About BRIACELL THERAP (BCTX) Rating Upgrade to Buy
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.98%
- Briacell stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on strong survival data
- BriaCell Therapeutics stock tumbles after announcing public offering
- Why Coursera Shares Are Trading Higher By Over 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Azitra (AMEX:AZTR), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Nano-Cap BriaCell Confirms Full Resolution Of Lung Metastasis In Breast Cancer Trial, Stock Shoots Higher - BriaCell Therapeutics (NASDAQ:BCTX)
- BriaCell Therapeutics stock soars on lung metastasis treatment success
- Why Vertiv Holdings Shares Are Trading Higher By 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AgriFORCE Growing Systems (NASDAQ:AGRI), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
Дневной диапазон
7.93 8.30
Годовой диапазон
0.35 9.81
- Предыдущее закрытие
- 8.09
- Open
- 8.07
- Bid
- 8.21
- Ask
- 8.51
- Low
- 7.93
- High
- 8.30
- Объем
- 76
- Дневное изменение
- 1.48%
- Месячное изменение
- 7.32%
- 6-месячное изменение
- 124.93%
- Годовое изменение
- 512.69%
