Valute / BCTX
BCTX: BriaCell Therapeutics Corp
9.15 USD 0.07 (0.77%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BCTX ha avuto una variazione del 0.77% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.78 e ad un massimo di 9.35.
Segui le dinamiche di BriaCell Therapeutics Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
BCTX News
- All You Need to Know About BRIACELL THERAP (BCTX) Rating Upgrade to Buy
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.98%
- Briacell stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on strong survival data
- BriaCell Therapeutics stock tumbles after announcing public offering
- Why Coursera Shares Are Trading Higher By Over 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Azitra (AMEX:AZTR), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Nano-Cap BriaCell Confirms Full Resolution Of Lung Metastasis In Breast Cancer Trial, Stock Shoots Higher - BriaCell Therapeutics (NASDAQ:BCTX)
- BriaCell Therapeutics stock soars on lung metastasis treatment success
- Why Vertiv Holdings Shares Are Trading Higher By 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AgriFORCE Growing Systems (NASDAQ:AGRI), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
Intervallo Giornaliero
8.78 9.35
Intervallo Annuale
0.35 9.81
- Chiusura Precedente
- 9.08
- Apertura
- 9.00
- Bid
- 9.15
- Ask
- 9.45
- Minimo
- 8.78
- Massimo
- 9.35
- Volume
- 208
- Variazione giornaliera
- 0.77%
- Variazione Mensile
- 19.61%
- Variazione Semestrale
- 150.68%
- Variazione Annuale
- 582.84%
21 settembre, domenica