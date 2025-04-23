Währungen / BCTX
BCTX: BriaCell Therapeutics Corp
9.27 USD 0.19 (2.09%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BCTX hat sich für heute um 2.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.78 bis zu einem Hoch von 9.35 gehandelt.
Verfolgen Sie die BriaCell Therapeutics Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
8.78 9.35
Jahresspanne
0.35 9.81
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.08
- Eröffnung
- 9.00
- Bid
- 9.27
- Ask
- 9.57
- Tief
- 8.78
- Hoch
- 9.35
- Volumen
- 122
- Tagesänderung
- 2.09%
- Monatsänderung
- 21.18%
- 6-Monatsänderung
- 153.97%
- Jahresänderung
- 591.79%
