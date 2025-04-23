货币 / BCTX
BCTX: BriaCell Therapeutics Corp
8.64 USD 0.43 (5.24%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BCTX汇率已更改5.24%。当日，交易品种以低点8.11和高点9.33进行交易。
关注BriaCell Therapeutics Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BCTX新闻
- All You Need to Know About BRIACELL THERAP (BCTX) Rating Upgrade to Buy
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.98%
- Briacell stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on strong survival data
- BriaCell Therapeutics stock tumbles after announcing public offering
- Why Coursera Shares Are Trading Higher By Over 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Azitra (AMEX:AZTR), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Nano-Cap BriaCell Confirms Full Resolution Of Lung Metastasis In Breast Cancer Trial, Stock Shoots Higher - BriaCell Therapeutics (NASDAQ:BCTX)
- BriaCell Therapeutics stock soars on lung metastasis treatment success
- Why Vertiv Holdings Shares Are Trading Higher By 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AgriFORCE Growing Systems (NASDAQ:AGRI), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
日范围
8.11 9.33
年范围
0.35 9.81
- 前一天收盘价
- 8.21
- 开盘价
- 8.25
- 卖价
- 8.64
- 买价
- 8.94
- 最低价
- 8.11
- 最高价
- 9.33
- 交易量
- 262
- 日变化
- 5.24%
- 月变化
- 12.94%
- 6个月变化
- 136.71%
- 年变化
- 544.78%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值