Dövizler / BCTX
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
BCTX: BriaCell Therapeutics Corp
9.15 USD 0.07 (0.77%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BCTX fiyatı bugün 0.77% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 8.78 ve Yüksek fiyatı olarak 9.35 aralığında işlem gördü.
BriaCell Therapeutics Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BCTX haberleri
- All You Need to Know About BRIACELL THERAP (BCTX) Rating Upgrade to Buy
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.98%
- Briacell stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on strong survival data
- BriaCell Therapeutics stock tumbles after announcing public offering
- Why Coursera Shares Are Trading Higher By Over 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Azitra (AMEX:AZTR), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Nano-Cap BriaCell Confirms Full Resolution Of Lung Metastasis In Breast Cancer Trial, Stock Shoots Higher - BriaCell Therapeutics (NASDAQ:BCTX)
- BriaCell Therapeutics stock soars on lung metastasis treatment success
- Why Vertiv Holdings Shares Are Trading Higher By 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AgriFORCE Growing Systems (NASDAQ:AGRI), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
Günlük aralık
8.78 9.35
Yıllık aralık
0.35 9.81
- Önceki kapanış
- 9.08
- Açılış
- 9.00
- Satış
- 9.15
- Alış
- 9.45
- Düşük
- 8.78
- Yüksek
- 9.35
- Hacim
- 208
- Günlük değişim
- 0.77%
- Aylık değişim
- 19.61%
- 6 aylık değişim
- 150.68%
- Yıllık değişim
- 582.84%
21 Eylül, Pazar